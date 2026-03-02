Подгответе ги највкусните топчиња од кокос

Домашните рафаело топчиња се идеален избор за десерт, а нивната едноставна подготовка и вкус ги прават достапен и примамлив десерт за секого.

Комбинацијата од кремаст фил, крцкави лешници и кокосови снегулки ги прави неодолива закуска. Рецептот што вклучува млеко во прав се смета за класичен метод за подготовка на домашни рафаело топчиња, иако подготовката бара готвење, самиот процес е едноставен, пишува The Cooking Foodie.

Потребни состојки:

150 милилитри вода, 250 до 400 грама шеќер, 250 грама путер, 400 грама млеко во прав, 200 грама кокосово брашно, бадеми или лешници за филот, дополнително кокосово брашно за сукање.

Подготовка:

Истурете вода во тенџере и додадете шеќер. Загревајте на средна температура додека смесата не зоврие и шеќерот целосно не се раствори. Додадете го путерот исечен на парчиња во врелиот шеќерен сируп и мешајте додека не се растопи. Тргнете го садот од оган и додека постојано мешате со миксер, постепено додадете го млекото во прав, а потоа и кокосовото брашно. Мешајте додека не добиете мазна смеса.

Оставете ја смесата целосно да се олади, прво на собна температура, а потоа во фрижидер најмалку три часа или преку ноќ. Со рацете формирајте топчиња од оладената и стврдната смеса со саканата големина. Притиснете бадем или лешник во центарот на секое топче. Секое топче извалкајте го во кокосово брашно и наредете го во сад.

Се препорачува домашните топчиња Рафаело да се чуваат во затворен сад во фрижидер, каде што ќе останат свежи до 10 дена. Може да се остават на собна температура неколку часа, а во потопли услови путерот во смесата може да омекне, што ќе доведе до губење на обликот. За подолго складирање, топчињата може да се замрзнат. Може да се чуваат во замрзнувач до три месеци, а пред сервирање треба постепено да се одмрзнуваат во фрижидер. Ладното складирање е клучно за одржување на нивната идеална цврстина и свежина. Најдобро е топчињата Рафаело да се извадат од фрижидер 15 минути пред сервирање.

фото:Freepik

извор:попара.мк