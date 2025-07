Почина Ози Озборн – вокалистот на легендарните „Блек Сабат“

Ози Озборн почина, објави Скај њуз. Легендата на хеви металот почина на 76-годишна возраст. Тој почина само неколку недели откако одржа огромен проштален концерт со своите колеги од бендот „Блек Сабат“.

„Со поголема тага отколку што може да се изрази со зборови, ве информираме нашиот сакан Ози Озборн почина утрово. Тој беше со своето семејство и опкружен со љубов“, се вели во соопштението на неговото семејство.

Додека настапуваше од тронот на сцената во Вила Парк пред помалку од три недели, Озборн им рече на обожавателите: „Немате поим како се чувствувам – ви благодарам од дното на моето срце“.

Тоа беше концерт на кој настапија некои од неговите омилени изведувачи, вклучувајќи ги Металика и Ганс енд Роузис, како „последен почест“ на Ози. Тој имаше Паркинсонова болест и страдаше од други здравствени проблеми во последните години, вклучително и компликации од повреди здобиени при падот во 2019 година.

Принцот на темнината

Ози Озборн, чие вистинско име е Џон Мајкл Озборн, е роден на 3 декември 1948 година во Бирмингем, Англија. Познат под прекарот „Принцот на темнината“ и еден од пионерите на хеви метал музиката, Озборн изгради децениска кариера обележана со музички успеси, лични падови и неверојатни враќања. Неговото патување од работничката класа Бирмингем до глобалната слава вклучува создавање на легендарниот бенд Black Sabbath, соло кариера полна со хитови и улога како телевизиска ѕвезда во реалното шоу The Osbournes.

Почетоци и Black Sabbath

Ози пораснал во сиромашно семејство и рано го напуштил училиштето. Работел на разни работни места и имал краток престој во затвор за кражба, по што решил да се посвети на музиката. Кон крајот на 1960-тите, со гитаристот Тони Ајоми, басистот Гизер Батлер и тапанарот Бил Ворд, тој формирал бенд кој ќе го добие името Black Sabbath во 1970 година. Нивниот истоимен деби албум и последователните класици како Paranoid, Master of Reality и Vol. 4 го воспоставија хеви металот како жанр – со темни рифови, окултни теми и хипнотичките вокали на Ози.

Исфрлање од бендот и соло кариера

Во 1979 година, Ози беше исфрлен од Black Sabbath поради зависност од дрога и алкохол. Многумина веруваа дека неговата кариера е завршена. Сепак, со помош на неговата идна сопруга и менаџерка Шерон Озборн, тој започна соло кариера што ќе ги надмине сите очекувања. Неговиот прв соло албум Blizzard of Ozz (1980) со гитаристот Ренди Роудс ги произведе хитовите „Crazy Train“ и „Mr. Crowley“, кои станаа евергрини на хеви металот. Следеа успешни албуми како Diary of a Madman, Bark at the Moon и No More Tears, со постојани промени во составот на бендот и битки со личните демони. Озборн е познат и по своите шокантни и бизарно-окултни моменти – како што е легендарната епизода кога одгриза глава на лилјак на концерт, што подоцна го објасни како недоразбирање, мислејќи дека е играчка. Неговиот живот беше обележан со зависности, но и обиди за рехабилитација. На почетокот на 2000-тите, тој стана неочекувана ѕвезда на ријалити шоуата благодарение на серијата на MTV „Озборнови“, која го прикажуваше хаотичниот секојдневен живот на неговото семејство. Серијата постигна огромен успех и го зацврсти неговиот култен статус меѓу новата генерација обожаватели.

Враќање во Black Sabbath и проблемите со здравјето

Во 2011 година, Black Sabbath повторно се обединија, а во 2013 година го издадоа својот албум за враќање 13, кој го достигна врвот на топ листите низ целиот свет. Турнеите продолжија до 2017 година, кога бендот конечно го објави крајот на својата кариера со заеднички настап во нивниот роден Бирмингем. Здравјето на Ози беше сè покревко – тој беше подложен на бројни операции, а во 2020 година откри дека има Паркинсонова болест. Сепак, тој продолжи да создава музика – неговите соло албуми „Обичен човек“ (2020) и „Пациент број 9“ (2022) беа примени со пофалби.

Фото: Инстаграм/ozzyosbourne