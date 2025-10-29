Мегафон тажна вест

Почина Кире Митрев лидерот на познатата екс ЈУ фанки и соул група „КИМ“

Почина македонскиот музичар, аранжер и композитор Кире Митрев. Тажната вест бепше потврдена на неговиот Фејсбук-профил.

Во објавата е наведено дека Митрев починал во болницата „Марта Марија“ во Минхен по долга борба, опкружен со членови на семејството.

