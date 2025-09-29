По сообраќајката Слаѓа Алегро му прати искрен совет на својот колега

Пејачката Слаѓа Алегро коментираше за несреќата на нејзиниот колега Дарко Лазиќ, која беше само уште една во низата, и откри дека пејачот треба да биде повнимателен како се однесува во сообраќајот.

Имено, Слаѓа во интервју за Блиц изрази надеж дека Дарко сега ќе се однесува попретпазливо во сообраќајот, бидејќи со несоодветно возење не се загрозува себеси, туку и другите.

– Видов што му се случи на Дарко и не би му посакала такво нешто на никого. Секој нормален човек би рекол дека ова повеќе не се случува – изјави Слаѓа за Блиц и додаде:

– Не е мое да коментирам кој е виновен, има некој што ќе се справи со тоа. Не би сакала ништо да му се случи на Дарко, тој може да биде во опасност, како и на сите други. Не би сакала ова да се повтори, заради децата, заради другите, па затоа верува дека Дарко ќе биде повнимателен во иднина.

Инаку, Дарко Лазиќ доживеа сообраќајна несреќа пред неколку вечери, а во тој момент во автомобилот со него била неговата сопруга Катарина, која поминала подобро од него.

Дарко има повреди на главата, а Каќа поминал со полесни повреди, а по несреќата тој разговарал со „Блиц“ и рекол дека ќе продолжи да вози бидејќи не се смета себеси за виновен за сообраќајната несреќа.

Тој успешно се опоравува и наведува дека ќе биде уште повнимателен на патот.

фото:Instagram printscreen/ sladja.allegro