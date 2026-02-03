По четири години Рада Манојловиќ откри што му пречело на сега поранешниот љубовник Харис Берковиќ

Врската помеѓу пејачката Рада Манојловиќ и нејзиниот возач Владимир долго време се дискутира во јавноста, и иако Рада вели дека конечно го пронашла вистинскиот, сè уште нема планови да се мажи.

Рада одлучила оваа година да ја посвети на работата, и дека ќе ги информира медиумите за сè во моментот кога ќе одлучи да стапне на лудиот камен.

Сепак, иако е среќна и заљубена во новата врска, многумина не престануваат да бидат интригирани од нејзините врски со нејзините поранешни момчиња, Милан Станковиќ и Харис Берковиќ.

– На мојот партнер не му пречи споменувањето на врската на Милан со мене, па немаше да трае толку долго ако нешто го мачеше во врска со мене – рече Рада и додаде:

– Што се однесува до Харис, додека бевме заедно, многу му пречеше присуството на медиумите, едвај чекаше да се пензионира. Работи многу, но не е во медиумите.

Освен љубовниот живот, публиката со години е заинтригирана и од однносот на Рада со нејзиниот брат, исто така пејачот Неша Манојловиќ, а пејачката реши со кратка изјава да стави крај на сите шпекулации дека не се во добри односи.

– Ненад и јас не сме толку блиски колку што треба да бидат брат и сестра, тоа е вистина, но ние сме една крв. Има и голема разлика во годините, но се сакаме и ќе снимиме дует – рече Манојловиќ за Информер.рс

фото:Instagram printscreen/radamanojlovic