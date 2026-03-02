Пијалок кој жените го нарекуваат ова „природен ботокс“

Пијалок кој дава свеж изглед.

Наместо скапи третмани, тајната за сјајна кожа и побрз метаболизам лежи во правилната исхрана и внимателно одбраните состојки. Затоа многу жени го сакаат пијалокот познат како „ботокс пијалок“. Тоа е природна мешавина која го стимулира производството на колаген и го подобрува тенот на кожата, што ги намалува брчките.

Рецепт за „природен ботокс“ пијалок

Состојки:

· 2 излупени портокали

· 4 моркови

· 3 см свеж ѓумбир

· 1/3 чаша вода

Подготовка:

Измешајте ги сите состојки заедно. Пијте го напитокот еднаш дневно, идеално навечер, за да може телото максимално да ги апсорбира сите хранливи материи. За почеток, пијте го три пати неделно, а потоа постепено зголемувајте ја фреквенцијата. По само неколку недели, ќе забележите позитивни промени на вашата кожа и ќе се чувствувате подобро.

Како делува напитокот?

· Портокал – богат со витамин Ц, неопходен за производство на колаген, помага во одржувањето на еластичноста на кожата, ги намалува брчките и го враќа природниот сјај.

· Морков – содржи витамини А и Б, кои ги регенерираат клетките на кожата и го подобруваат тенот на кожата, додека бета-каротенот ја штити кожата од надворешни оштетувања.

· Ѓумбир – природен антиоксиданс ја подобрува циркулацијата на крвта, давајќи му на кожата здрав и свеж изглед.

Со редовно консумирање на овој пијалок, ќе забележите помазна, посветла и поздрава кожа.

извор:попара.мк

фото:Freepik