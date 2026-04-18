Phil Collins, Oasis, Iron Maiden, Joy Division, Billy Idol… годинава ќе бидат примени во „Рокенрол куќата на славните“

Британскиот музичар пејач Фил Колинс и бендовите Oasis, Iron Maiden и Joy Division/New Order ќе бидат примени во пантеонот на рок-музиката оваа година, беше објавено во понеделник.

Покрај нив и Били Ајдол, Шаде, Лутер Вандрос и Wu-Tang Clan, исто така, ќе бидат примени во Рокенрол куќата на славните оваа година.

Рокенрол куќата на славните ја објави својата класа за 2026 година во емисијата„American Idol“ во понеделник вечерта.

Фил Колинс е еден од ретките музичари, заедно со Мајкл Џексон и Пол Маккартни, кои продале повеќе од 100 милиони плочи и со бендот (Genesis) и како соло изведувач.

Во меѓувреме, браќата Галагер кон крајот на август објавија дека повторно ги обединуваат Oasis, култниот бритпоп бенд, предизвикувајќи голема возбуда 15 години по нивното распаѓање.

За да се квалификува за вклучување во Рокенрол куќата на славните, поединечен уметник или бенд мора да го има издадено својот прв комерцијален запис најмалку 25 години пред годината на номинација.

Покојниот R&B пејач Лутер Вандрос и хип-хоп групата Wu-Tang Clan се номинирани за првпат оваа година. Били Ајдол, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis и Шаде не се номинирани првпат.

Колинс им се придружува на легендите Ози Озборн и гитаристите Џеф Бек и Ерик Клептон во тоа што е примен и како соло уметник и како дел од група, откако претходно беше примен во Рокенрол куќата на славните како член на Genesis.

Наградата за музичка извонредност се доделува на „уметници, музичари, текстописци и продуценти чија оригиналност и влијание имале драматично влијание врз музиката“.

Достигнувања

Фил Колинс – Неговите соло албуми од 1980-те (од кои неколку беа издадени додека тој имаше два престоја во Genesis) беа повеќекратни хитови и станаа платински, особено третиот албум „No Jacket Required“, кој се продаде во 12 милиони примероци во САД. Исто така, му донесе осум Греми награди, еден Оскар, неколку Златни глобуси и е член на Куќата на славните текстописци.

Били Ајдол – Конвертит од панк во рок постигна голем хит во 80-те со партнерот гитарист и текстописец Стивенс, пишувајќи и снимајќи заводливи хитмички рок и поп мелодии.

Iron Maiden – Конечно признание за еден од највлијателните бендови во историјата на хард-рокот и хеви-металот. Нивните први четири албуми одекнаа со „headbangers“-ите на сите континенти, а бендот продолжува да ги тресе сцените.

Joy Division/New Order – Тие влегуваат во Куќата на славните како еден бенд, бидејќи New Order беше природно продолжение на Joy Division. Ова беше третата номинација за култниот британски пост-панк, дарк вејв а подоцна и прото-EDM денс-бенд. New Order имаа повеќе комерцијални хитови од нивниот претходник, но мрачната ДНК на Joy Division може да се чуе во денс ритмовите на New Order.

Oasis – Несомнено самоуверени, браќата од Манчестер, Галагер, и нивните колеги од бендот, веројатно ќе ги одржат најскандалозните говори на вечерта, негрижејќи се за глупости како што е Куќата на славните. На крајот на краиштата, пејачот Лиам Галагер претходно изјави на социјалните мрежи дека Рок Холот е „за др…иите.“.

Шаде – Омилениот, заводлив глас на пејачката и текстописец како да е завиткан во сладок чад, и каталогот од шест студиски албуми на нејзиниот истоимен бенд, ѝ го обезбедија влезот. Платинските албуми со синглови како „Sweetest Taboo“, „Paradise“ и „No Ordinary Love“ ја направија Шаде една од оние уметници со жестоко лојална база на обожаватели подготвени да чекаат каква и да е мелодична изјава од резервираната и ретко видена ѕвезда во јавноста.

Лутер Вандрос – Икона на црната поп-музика како пејач, текстописец и продуцент, и иако навидум никогаш не го постигнал кросовер успехот што го посакувал, тој е сакан и почитуван од неколку генерации фанови на R&B и соул.

Wu-Tang Clan – Комбинацијата од емси-еви и личности што продуцентот-гениј RZA успеа да ги собере во групата е импресивна сама посебе. Но, бескомпромисниот, тврд њујоршки звук на групата ги надмина сите видови бариери во поп-музиката и поп-културата, правејќи ги едни од највлијателните хип-хоп бендови на сите времиња.

Церемонијата на воведување ќе се одржи во театарот „Пикок“ во Лос Анџелес в сабота, 14-ти ноември.