Пет најчести грешки што ги правиме кога готвиме тестенини

Готвењето тестенини на многумина од нас ни изгледа едноставно. Сепак, иако се едно од првите јадења што учиме сами да ги правиме, честопати правиме грешки што можат да влијаат на крајниот резултат.

Постојат неколку основни правила што можат целосно да го променат вкусот и текстурата на тестенините.

Додавање масло во водата за тестенини

Иако е важно да се посоли водата, додавањето масло не се препорачува. Маслото останува на површината на тестенините и може да спречи сосот добро да се залепи на тестенините, иако помага да се спречи лепењето. За најдобри резултати, потпрете се на правилно мешање и квалитетен сос.

Недоволно често проверување на тестенините

Започнете да ги пробате тестенините две до три минути пред времето на готвење наведено на пакувањето и продолжете да проверувате секоја минута додека не ја добиете совршената текстура. Совршените тестенини ја задржуваат својата форма, го издржуваат сосот и обезбедуваат пријатна текстура за џвакање.

Недоволно солење на водата за готвење

Правилното солење на водата е основното правило за готвење тестенини. Водата треба да биде доволно солена; Пробајте пред да ги додадете тестенините и додадете повеќе сол доколку е потребно додека не постигнете вкус сличен на лесно зачинета супа.

Не чувате малку од водата во која се вареле тестенините

Водата во која се вареле тестенините содржи скроб, кој е неопходен за кремаст, мазен сос. Зачувајте една или две чаши од таа вода пред да ја исцедите и додадете ја кога го мешате сосот и тестенините, бидејќи тоа значително ќе го подобри вкусот.

Исплакнете ги тестенините по готвењето

Исплакнете ги тестенините во ладна вода само кога ги подготвувате за ладни салати, за да спречите понатамошно готвење. Во спротивно, не ги плакнете тестенините за да го зачувате нивниот вкус и кремастата текстура на сосот.

извор:попара.мк

фото:freepik