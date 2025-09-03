Пејачот во осмата деценија си обезбеди себе и на децата цела зграда на Златибор: „Тоа е навистина тешка работа“

Пејачот Радиша Урошевиќ (73) не крие дека е горд на својата сопруга, синови и внуци.

Вистинска реткост е денес членовите на едно семејство да живеат во ист двор, а Радиша Урошевиќ вели дека е горд што неговите синови се уште се со него.

– Убаво е што сите живееме во ист двор, но секој има посебен стан, посебен броило за струја, водомер и сè друго. Што се однесува до финансиите, тие се целосно независни од мене. Имам четири внуци, баба ми и дедо ми служат да ги носат некаде, да ги транспортираат, финансиски да ги издржуваат кога е потребно. Кога децата беа мали, во тоа време работев многу, а таа беше повеќе вклучена во децата, сите заслуги ѝ припаѓаат нејзе – рече Радиша.

Сега тој и неговата сопруга Миланка имаат време да се посветат еден на друг, а пејачот откри дека најмногу сака да поминува време со жената со која е во брак пет децении.

– Често одам на Златибор, тоа ме исполнува. Одам пеш, станувам со сопругата, појадуваме и потоа излегуваме, одиме без да размислуваме каде одиме. Првата ливада што ни се појавува и тргнуваме барем 10 километри. Тоа сакам да го кажам, нè возеа, десет километри на ден. Ручаме, се одмараме, гледаме филм. Навечер, се симнуваме до центарот, се шетаме, седиме некаде на пијалок и гледаме луѓе што не ги гледаме често – заклучи пејачот.

Радиша јавно зборуваше за тоа во што инвестирал, но и дека имал помош и поддршка од своето семејство во ова.

– Во последно време често сме во Златибор, изградивме станбена зграда таму горе. Кога луѓето ќе видат дека нешто е направено квалитетно, кога ќе го препознаат квалитетот, работата и трудот, тогаш велат ајде да направиме уште една. Навистина е многу тешка работа, особено работата со мајстори, почнувајќи со електрична енергија и продолжувајќи понатаму – вели пејачот.

