Пејачот Цобе Батјаровиќ ги прозва некои од колегите за потеклото: „До вчера беа Роми, а сега се фолираат“

Пејачот Слободан Батјаревиќ Цобе вели дека многу од неговите колеги го кријат своето ромско потекло.

Цобе неодамна зборуваше за агонијата низ која поминал по операцијата на ‘рбетот, а се осврна и на кариерата каде што бил мета на рекетари, како и за естрадни теми.

Неговата изјава за колегите од естрадата кои се претставуваат поинаку и го кријат своето потекло привлече особено внимание.

– Има толку многу ромски пејачи кои се преправаат дека не се Роми, што ми се згрозува од тоа, верувајте ми. Нема да споменувам кои се тие луѓе, не сакам да се расправам со никого, но има многу од нив. До вчера беа Роми, но сега се популарни и повеќе не се Роми. Ме нервира, брате, што ми недостига од тоа што сум Ром? Сите сè уште ми велат: „Цобе, ти си најубав“, се восхитувам на моите Роми. Што им е толку тешко да кажат? Не мораат нон-стоп да пропагираат, но на пример, кога ќе се случи некоја ситуација и ќе се појави некоја тема, тогаш велите: „Поздрав за моите Роми“, како што правам јас – изјави Цобе за Хајп.

Пејачот вели дека не знае зошто го прават тоа и истакнува дека Џеј Рамадановски секогаш гордо зборувал за своето потекло.

– Можеби се срамат, не знам во што е нивниот проблем. Покојниот Џеј секогаш гордо велел дека бил Ром, по него го правам тоа затоа што се восхитувам и сум горд на тоа – рече нпејачот.

