Пејачот Слоба Радановиќ се присети на најтажната новогодишна ноќ што ја доживеал: „Тоа беше божја во волја“

Пејачот Слобa Радановиќ настапи во Белград на Нова Година, а неговата сопруга Јелена ја дочека 2026 година со него, која секогаш го следи во чекор.

Слоба и неговата сопруга ги открија своите планови и желби за оваа година.

Јелена откри дали денес сè уште ужива во настапите на Слоба како порано:

– Не баш како првиот ден, но уживам. Го слушав толку многу пати што знам сè што ќе каже, но мене ми е прекрасно. Немам омилена песна, сите ми се допаѓаат.

Слоба откри дека обично ги прави децата среќни за Божиќ, но дека Дедо Мраз го посетил нивниот дом.

– Јас не бев Дедо Мраз, но го донесовме Дедо Мраз, имавме изненадувања. Сакам да ги правам среќни за Божиќ.

Слоба откри дали неговата сопруга имала посебни желби од Дедо Мраз или од него.

Јелена е многу добра со Дедо Мраз, па нејзините желби брзо се остваруваат, не мора да биде Нова Година“, рече фолкер со насмевка, на што таа продолжи:

– Цел ден му кажувам што сакам во Новата година. Само да имаше повеќе време за нас.

А Слоба вети дека ќе се потруди да го промени тоа.

– Навистина се трудам да поминувам што е можно повеќе време со моето семејство, рамнотежа… Ќе се обидам да го направам уште повеќе. Навистина ми е тешко секој пат да излегувам од дома. Мојот син е многу приврзан кон мене, а јас кон него. Кога треба да излезам од дома, морам да се кријам – вели пејачот.

Се осврнавме и на неговата семејна трагедија кога неговиот татко почина на забавата во 2019 година кога настапуваше Слоба, а тој продолжи да пее како вистински професионалец.

Сега е сосема во ред. Сè е дел од животот, Божја волја, луѓето доаѓаат и си одат. Од нас зависи да го зачуваме споменот за нив и да се обидеме да бидеме адекватни и коректни луѓе во овој живот, за да можеме повторно да ги сретнеме“, вели тој и додава:

– Се случи токму тој ден, не можеме да избереме кога ќе се родиме и кога ќе го напуштиме овој свет, завриши тој.

