Пејачот се разведе, па доби трето дете со друга: „Одев кај психолог, најтешко ми беше да им објаснам на децата“

Пејачот Алекса Перовиќ (29) се ожени со Исидора во април оваа година, само неколку месеци по неговиот таен развод.

Сега тој отворено проговори за разводот и, како што вели, најтешко му било да им каже на своите деца за таа одлука.

– Најтешко ми беше да им објаснам на децата, тоа беше најтешкиот дел од разводот. Што се однесува до емотивната страна, тоа одамна заврши, немав период на плачење. Разговарав со психолог пред да им кажам нешто на децата. Разговарав со неа за сè и ја прашав како да им пристапи на децата, лесно се вклучив во сето тоа – рече тој.

Неговата сегашна сопруга претрпела голем притисок и добила коментари дека е „уништувач на бракови“, а еве што Алекса има да каже за сето тоа.

– Таа била под голем притисок и сè уште е. Го знам тоа и сум свесен за тоа. Таа го поднесува тоа многу добро. Добила силни коментари дека е уништувач на бракови, што апсолутно не е вистина. Разведен сум две години, нема никаква врска со тоа. Не можеше да ги поднесе коментарите, беше неверојатно, им се обрати на сите. Ја поддржав да го направи тоа. Не беше лесно, кога се ставив во нејзина кожа, не беше лесно – изјави Алекса за „Hype“.

Алекса Перовиќ и Исидора, која во тоа време беше во друга состојба, организираа интимна свадба за своите најблиски пријатели и семејство. По свадбениот ручек, гостите ја продолжија прославата во барот на невестата.

Сепак, ова не е прв пат Исидора да биде интересна за јавноста поради нејзиниот љубовен живот. Имено, таа првпат беше забележана од медиумите кога започна врска со пејачот Бојан Маровиќ.

Повремено објавуваа заеднички фотографии на мрежите, а Бојан зборуваше за нивната врска пред медиумите.

– Не се оженив, но ќе беше време тоа да се случи. Мислам дека би ја направил мајка ми најсреќна. Имам девојка и таа не е од јавниот свет. Само што влеговме во врска – рече тогаш Бојан.

фото:Instagram printscreen/aleksaperovic