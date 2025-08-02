Пејачот разврза јазик за екс-членовите од жирито на „Ѕвездите на Гранд“: „Парите пресудни да се погази се’, секому на чест“

Дара Бубамара неодамна стана дел од музичкото натпреварување „Ѕвезде Гранда“.

Сега пејачот Микица Бојаниќ зборуваше за Гранд, но и за промените во врска со членовите на жирито.

– Тоа е нашата куќа, секако дека ќе ги следам сите настани. Што се однесува до некои заминувања, не мораа, но тие најдобро ги знаат причините зошто го напуштија натпреварувањето. Можеби не мораа веднаш, но повторно велам, секој си има свои причини – започна Микица и додаде дека верува оти мотивот веројатно е од финансиска природа:

– Исто е како во фудбалот, кога некој клуб плаќа повеќе. Веројатно некаде, парите решиле да стапнат на некои работи и долгорочна соработка. За некои е нормално, за некои не е, но зависи какви биле договорите. Повторно, секој од нив најдобро знае, за сечија чест – рече Бојаниќ.

Иако смета дека некои од заминувањата се очекувани, признава дека едно име го изненадило.

– Слушнав за Марија, а во последната сезона објави дека сака да оди, дека е уморна и дека тоа беше очекувано, но мене ми е чудно за Вики. Таа беше многу приврзана и кон Гранд и кон Сале – рече пејачoт, а се осврна и на вистинското освежување на Дара Бубамара.

– Дара е одлична за тој проект, одличен избор. Не знам чив беше изборот, но тоа е добар потег. Прво, таа е добра пејачка, второ, може многу добро да суди и коментира, и секако е добра за шоуто. Сè во едно – рече Микица за Гранд.

фото:You tube printscreen/zvezde granda/ mikica bojanic