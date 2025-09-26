Пејачот огорчен од музичкото шоу: „Денес никогаш не би се пријавил“

Јован Стефановиќ се појави на музичкиот натпревар „Ѕвезде Гранда“ уште во 2007 година. Оттогаш, покрај тоа што продолжува да работи како пејач, работи и како композитор и текстописец.

Сега тој коментираше за музичките натпревари што публиката денес може да ги гледа на малите екрани, а во таа прилика истакна дека не му се допаѓа новиот формат.

– Единственото нешто што го гледав поврзано со „Пинкови ѕвезди“ беше борбата помеѓу Десингерица и Јелена Карлеуша. Сето тоа е шоу и би застанал тука. Жирито во „Пинкови ѕвезди“ е вистинско шоу – започна Јоца.

– Кога се натпреварував, фокусот беше на кандидатите, сега фокусот е на жирито. Никогаш не би се пријавил сега, бидејќи фокусот е на луѓето што ги прават рејтинзите за телевизија – заклучи Стефановиќ за српските медиуми.

фотоL:Pink printscreen/AmiG Show/ Instagram