Пејачот Дадо Полумента и бремената сопруга заробени на Малдиви: „Ни го откажаа летот“

Пејачот Дадо Полумента се огласи од Малдивите, каде што престојува со својата бремена сопруга и децата, откако неговиот лет беше откажан поради сегашните напади во Дубаи.

Тој моментално престојува на Малдивите со својата сопруга Ивона, која е бремена шест месеци, и нивните ќерки.

Семејството планираше да се врати во Србија преку Дубаи, но поради новата безбедносна ситуација и прекините во воздушниот сообраќај, нивниот лет беше откажан.

– Прво на сите, сакам да кажам дека сме добро и дека Ивона и децата се безбедни. Секако дека има загриженост, особено затоа што Ивона е бремена шест месеци, но во моментов најважно за нас е да бидеме трпеливи и да чекаме безбедно враќање. Летот преку Дубаи е откажан и сега бараме алтернативни решенија. Ви благодариме на сите што се грижат и испраќаат пораки за поддршка, се надеваме дека наскоро ќе се вратиме дома – рече Полумента.

Неговата сопруга Ивона исто така зборуваше за сè.

– Драги луѓе, ви благодариме што прашувате и се грижите. Да, требаше да се враќаме преку Дубаи, но засега сите летови се откажани. Ќе видиме што ќе се случи за неколку дена, кога треба да летаме, се надевам дека ќе се смири и ќе стигнеме дома – напиша таа на својот Инстаграм профил.

фото:Instagram printscreen/dadopolumentaofficial