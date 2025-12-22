Пејачката Слаѓана Мандиќ откри нови детали за здравствената состојба на Весна Змијанц која неодамна беше оперирана

Пејачката Слаѓана Мандиќ неодамна го преработи хитот на Весна Змијанац „Ово у грудима“, а сега проговори за тој проект, како и за здравјето на нејзината постара колешка.

Слаѓана не ја крие својата среќа затоа што нејзиниот преработка на песната доби позитивни коментари.

– Мило ми е поради тоа, не сакам да го земам првенството на Весна, беше мега хит, но мислам дека нашиот аранжман, со модернизиран звук, придонесе да се доближи до луѓето, особено до помладите генерации, јас го доближив на свој начин, а тоа е оригиналната Весна. Навистина сум среќна, не сакам да биде моја вина, но ми е мило – рече Слаѓана, а потоа проговори за здравствената состојба на Весна.

– Имаме ист ПР, па се распрашувам преку неа. Добро е, но не би зборувала за тоа – кратко им рече Слаѓана на собраните медиуми, а наедно откри и дека Весна Змијанац добро закрепнува по операција.

