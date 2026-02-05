Пејачката си резервира „вечно почивалиште“: Злата Петровиќ си обезбеди гробно место

Пејачката Злата Петровиќ откри дека си обезбедила место за погреб во Белград. Како што објави „Информер“, Злата неодамна купила стан од 35 квадратни метри, а имотот во кој живее им го оставила на синот Јован Пејиќ и снаата Ена Чолиќ.

Пејачката сакала да си резервира „вечно почивалиште“, па затоа се впуштила во целата постапка и на крајот купила место за гроб.

– Точно е, зедов парцела за погреб во Белград. Сè уште има многу документација за завршување, но сум на половина пат. Секогаш размислувам за иднината и сакам да им олеснам на моите деца. Обезбедена сум – рече пејачката.

Foto: printscreen/zlatapetrovic_fan