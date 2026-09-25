Пејачката провоцираше со фотографија од вештачка интелигенција: Во краток црн фустан и мрежести чорапи

Пејачката Инди Арадиновиќ објави атрактивна фотографија направена со помош на вештачка интелигенција.

Инди повторно го привлече вниманието на јавноста откако на својот профил на Инстаграм објави необична, но атрактивна фотографија.

Фотографијата е интересна бидејќи пејачката ја направила со помош на вештачка интелигенција. На фотографијата може да се види како е прикажана во краток црн фустан, со додатоци во вид на подвезици и мрежести чорапи.

Сето тоа придонело фотографијата да изгледа впечатливо. Во позадината се гледа дневна соба со свеќи, слики и големо огледало. Останува прашањето какво внимание сакала пејачката да привлече со објавувањето на ваква фотографија.

Да потсетиме, мајката на пејачките Инди и Едита Арадиновиќ, Флорија, неодамна првпат за медиумите проговори за конфликтот меѓу своите ќерки и за неодамнешната семејна драма за која сè уште се зборува.

foto: printscreen/instagram/indy_ara_indira