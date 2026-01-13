Пејачката ги остави сите без зборови со необична имитација: „Ги затворам очите и ја слушам Карлеуша“

Пејачката Бојана Голубовиќ ги изненади сите со необична имитација за време на која ја отпеа песната „Рибље чорбе“ во гласот на Јелена Карлеуша. Бојана беше претставена на јавноста во 2014 година во „Пинкови ѕвезди“ кога стигна до финалето, а денес е пејачка која пее исклучиво народна музика и ја смета за мејнстрим. Меѓу нејзините колеги, таа е позната и како многу добар имитатор.

Појавувајќи се во подкастот на Павле Дејаниќ, Бојана зборуваше за своите почетоци, учеството во натпреварот и враќањето на сцената.

– Во тој момент не очекував да стигнам до финалето на натпреварот, се прашував дали е можно. Учеството многу ми помогна, но сега кога гледам „Пинкове звезде“ ми се чини повеќе како шоу-бизнис и не знам дали би се пријавила – рече Бојана во подкастот „Змајкаст“.

Бидејќи Бојана е позната како одлична имитаторка, ѝ беше дадена задача да ја отпее песната „Рибље чорбе“, но со гласот на Јелена Карлеуша, една од членовите на жирито на денешниот „Пинкове звезде“, која редовно се бори со Вики Миљковиќ на натпреварот.

Таа го направи тоа, а нејзината имитација никого не остави рамнодушен, па коментарите беа исполнети со пофалби: „Браво“, „Ги затворам очите и ја слушам Карлеуша“, „Каква кралица си ти“…

