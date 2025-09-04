Пеглани пиперки по стар рецепт

Подготовките за зимската сезона се во полн ек, а ви донесуваме вкусен рецепт со црвени пиперки на кои никој не можеше да им одолее.

Дополнителен плус е што оваа салата е многу лесна за подготовка, па нема да ви одземе многу време, а ќе имате неверојатен прилог цела зима.

Состојки:

5 кг црвени пиперки

100 гр. шеќер

500 мл масло

2 главици лук

500 мл оцет

200 гр. сол

еден магдонос

1 лажичка бибер во зрна

Подготовка:

Добро измијте ги пиперките и отстранете ги семките. После тоа, исечете ги на малку подебели ленти.

Потоа наредете ред пиперки, потоа наросете со сол и шеќер, па прелијте сè со оцет и масло. Потоа повторете го процесот додека не ги потрошите сите состојки. Оставете ги пиперките да отстојат неколку часа или преку ноќ.

Кога ќе омекнат, наредете ги во стерилизирани стаклени тегли, каде што меѓу нив ќе додадете магдонос, лук и зрна бибер. На крајот, прекријте ги сите пиперки со смесата што останала од пиперките и притиснете ги со пластична решетка.

Фото:Freepik

Извор: Курир