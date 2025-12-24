Пеѓа Јовановиќ се соочува со проблем: Пејачот ќе ги оперира гласните жици

Пејачот Пеѓа Јовановиќ мора да се подложи на операција на гласните жици.

Јовановиќ, кој неодамна се смири со сопругата Ана по трет пат, се соочува со проблем со гласните жици за кој е потребна операција.

Како што е објавено, Пеѓа минатиот викенд завршил серија успешни концерти во Белград, ги спакувал своите работи и отпатувал во Виена на консултации.

– Буквално ноќта по концертот, Пеѓа отпатува за Виена. Веќе ги испрати резултатите во клиниката и отиде на консултации. Операцијата, се чини, ќе биде неизбежна. Го очекува две недели закрепнување и нема закажани настапи во тој период. Верува дека ќе се опорави до првиот следен термин и големиот концерт што го има непосредно пред Нова Година. Мора да го реши проблемот што го има, но не е рамнодушен и не е среќен што отишол на тоа патување. Веруваме и се надеваме дека сè ќе биде во ред. Ќе мора да биде тивок и да не се напрега во деновите по операцијата. Потоа ќе има вежби, но веруваме дека ќе се врати во нормала до крајот на годината. Затоа ја избра клиниката во Виена бидејќи имаат некои нови методи на хирургија и закрепнувањето трае многу помалку време отколку ако операцијата се изврши тука или во околината – раскажува неговиот пријател за Скандал.

За истиот повод се огласи и пејачот:

– Имам циста на гласните жици, многу е мала, тоа е рутинска процедура, не е ништо сериозно – нагласи Пеѓа за Блиц и додаде:

– Јас ја направив операцијата дури во март, токму затоа што не е нешто итно или страшно. Апсолутно не влијае на мојата работа, го правам ова за да го отстранам минималниот проблем што се појави.