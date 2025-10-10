Пее без ниту една грешка: Се појави стара снимка од Жељко Ражнатовиќ

Се појави одамна заборавена снимка на Жељко Ражнатовиќ Аркан.

Снимката брзо стана вирална, а корисниците беа изненадени од тоа колку прецизно, чисто и самоуверено Аркан ја изведе песната – без ниту една грешка.

Одамна заборавената снимка од „Аркан“ на Жељко Ражнатовиќ повторно се најде во центарот на вниманието. Тој ги покажа сите свои вокални способности во емисијата „Минимакс“, а песната што ја отпеа ѝ ја посвети на својата сопруга Цеца.

Неговиот глас беше самоуверен, тонот беспрекорен, а емоциите изразени – толку многу што многумина заклучија дека нивната ќерка Анастасија всушност го наследила својот музички талент од својот татко, а не од нејзината мајка, познатата пејачка.

View this post on Instagram A post shared by droljana (@drkljana)

„Анастасија го наследила талентот од својот татко“, „Тој пееше одлично, дури и со правилен акцент, освен стандардното „т“ наместо „т“. Сè на сè – повеќе од солидно“, „Тој беше неверојатно харизматичен човек! Како дете се прашував што Цеца гледа во него, а сега ми е јасно – тој е вистински човек“, се само некои од бројните коментари под видеото.

Снимката брзо стана вирална, а корисниците беа изненадени од тоа колку прецизно, чисто и самоуверено Аркан ја изведе песната – без ниту еден фалсет. „Тој пее навистина добро“, „Она што е најинтересно – без ниту еден фалсет“, „Не знаев дека знае да пее – реално, пееше подобро од многумина во емисијата“, „Тој пее подобро од Цеца“, беа коментарите.

Foto: printcsreen/instgaram