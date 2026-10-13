Паровите не треба да го прескокнуваат ова по сексот – само 10 минути се доволни

„Разговорот во кревет“ – односно муабетот пред или по сексот – станува сè поредок меѓу паровите, иако експертите го опишуваат како клучен начин за зајакнување на интимноста.

Овој тип на разговор подразбира период на емоционална блискост меѓу партнерите – одвоен од самиот сексуален чин – кој се одликува со опуштен и искрен разговор за она што навистина им е на ум. Иако може да се случи пред или по сексот, најчесто се поврзува со времето веднаш по сексуалниот однос.

Сексологот и едукатор за сексуалност Лилит Фокс изјави за Cosmopolitan дека многу парови брзо се враќаат на секојдневните рутини по сексот.

„Тие повторно ги земаат телефоните, го вклучуваат телевизорот, едниот станува да се тушира ​​или и двајцата едноставно заспиваат без некаков вистински преоден период“, објасни Фокс, истакнувајќи дека тишината по сексот некогаш била вообичаена можност за разговор.

Едукаторот за сексуално здравје Селест Холбрук смета дека пропуштањето на ваквиот разговор е изгубена можност за поврзување, бидејќи во тие моменти двајцата партнери ја покажуваат својата ранливост. Разговорот може да опфати чувства, осврт на сексуалното искуство или едноставно муабет за секојдневни теми. Целта е да се поттикне блискост преку отворена комуникација без кочници.

Сексуалниот едукатор Дебра Лаино истакнува дека разговорот во кревет може да помогне во градењето доверба и интимност, додека неговото отсуство може да направи партнерите да се чувствуваат изолирано или искористено, или да им остави впечаток дека не се ниту видени, ниту разбрани. Фокс додава дека без овој преоден период, некои луѓе може да почувствуваат неочекувана емоционална дистанца, дури и кога самата сексуална средба била пријатна.

Експертите советуваат да се тргнат настрана мобилните телефони, таблетите и компјутерите по сексот, како и да се држи телевизорот исклучен. Лаино препорачува разговорот да се започне со кратки изрази на благодарност и наклонетост, додека Фокс предлага партнерите да останат блиску, да се гушкаат или да одржуваат нежен физички контакт.

Според Лилит Фокс, дури и пет до десет минути од ваков вид поврзување можат да прераснат во значаен заеднички ритуал. Со текот на времето, разговорот може природно да се прошири и да вклучи желби, спомени, несигурности, надежи и ситни детали од секојдневниот живот кои им помагаат на партнерите уште подобро да се запознаат.

фото:Freepik

извор:попара.мк