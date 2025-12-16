„Па, нека се случи и ова во 2025“: Душица Јаковљевиќ претрпе повреда

Водителката на Елита, Душица Јаковљевиќ на социјалните мрежи откри дека претрпела повреда.

Душица, која неодамна призна дека била мета на црна магија, објави фотографија од ногата на Инстаграм, на која се гледа оток, но не прецизираше како дошло до повредата.

„Па, нека се случи и ова во 2025 година“, напиша водителката покрај објавата.

Ова не е прв пат Душица Јаковљевиќ да се справува со повреди на ногата. Пред неколку години, таа доживеа сериозна повреда на лигаментите, што ја принуди да направи пауза од работата и да се подложи на болни терапии.

Една година подоцна, водителката доживеа и повреда на петицата. Иако тогаш не ги откри деталите за несреќата, но дека не се откажала од своите потпетици.

„Бидејќи ништо не може да нè спречи да носиме добри потпетици“, рече Душица тогаш.

Foto: printscreen instagram/dusicajakovljevic