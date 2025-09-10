Оваа јога поза го топи салото на стомакот: Едноставна е и трае само 3 минути

Ова е поза во која само стоите мирно, си ја врши својата работа и е универзална за целата фигура.

Поточно, делува на проблематичната област на стомакот – намалувајќи ги мастите. Но, исто така го истегнува задниот дел од нозете и го забрзува движењето на лимфата.

Позата може да се прави и наутро и на крајот од денот за да се подобрат метаболичките процеси во карлицата и да се подобри варењето ако обично седите долго време. А ова е таканаречената поза на делфин.

Ако сакате јога, тогаш најверојатно ја знаете надолу насочената поза на куче или V-позиција, а позата на делфин е малку посложена верзија од неа. Активира голем број зони одеднаш – стомакот, рацете, задниот дел од нозете. Многумина ја сметаат за превртена поза, поради што е класифицирана како поза на младост и долговечност.

Ако зборуваме за абдоминалната област, тогаш во позата на делфин можете да ја почувствувате работата на стомачните мускули, како и ефектот на масажата, која ја затегнува оваа област. Ефектот на масажата ги забрзува метаболичките процеси во абдоминалната област, го подобрува варењето, а исто така го забрзува и согорувањето на мастите во абдоминалната област. И поткожно и висцерално, што добро го затегнува стомакот.

Позата вклучува држење на телото и трицепс на рамото – мускул кој прима малку оптоварување, па постепено се опушта и создава набори во пределот на пазувите.

Исто така, се истегнува задниот дел од нозете, што помага да се намали оптоварувањето на нозете и грбот.

Направете ја позата делфин ако мора да седите на стол долго време, бидејќи позата ги подобрува метаболичките процеси во карлицата, што е важно за здравјето и на мажите и на жените.

Подобро е да ја направите позата делфин по главното загревање, кога малку ќе се истегнете.

Застанете на сите четири.

Спуштете ги рацете на подлактиците.

Стапалата и рацете во ширина на рамената.

Од оваа положба, нежно подигнете ја карлицата нагоре, префрлајќи ја телесната тежина на рацете и стапалата.

Ако нозете не ви се многу флексибилни, можете да ги кренете стапалата на прстите.

Полека ја спуштате главата напред.

И од оваа положба, длабоко дишете во стомакот, задржувајќи го здивот 20-30 секунди.

Потоа се враќате на сите четири.

Повторете ја вежбата уште 2-3 пати.

Извор: Кurir.mk

Фото:Freepik