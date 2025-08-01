Ова и е омилениот парфем на Јелена Карлеуша, без него не излегува од дома

Јелена Карлеуша го промовираше својот парфем минатата година, а многумина се прашуваа кој мирис најмногу го сака пејачката.
– Обожавам силни и упорни парфеми кои мирисаат на сензуална и заводлива жена, на се*с. Парфемите на Шанел отсекогаш биле мој избор. Моментално користам Шанел – Coco Mademoiselle, Allure, No 5… Постои еден парфем на Шанел кој е моето тајно оружје за заведување пред спиење, а тоа е Beige, а компанијата Шанел го произведува годишно во ограничена серија – изјави Јелена Карлеуша во една пригода, откривајќи го својот омилен парфем.
За потсетување, „Chanel Coco Mademoiselle“ беше претставен во 2001 година како модерна интерпретација на класичниот мирис на Шанел.
Создаден е од легендарниот парфимер Жак Полж, наоѓајќи инспирација во Коко Шанел, икона на стил и независност.
Горните ноти се бергамот и портокал, средните ноти се јасмин и „утрински ливчиња од роза“, основните ноти се пачули, ветивер, ванила и бел мошус.
фото:instagram printscreen/mega.zvezda.jk