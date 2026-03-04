Ова е турскиот милијардер кој ја следи Карлеуша: Бил во врска со оваа српска пејачка

Поп-пејачката Јелена Карлеуша неодамна ја посети Турција, поточно Истанбул, каде што се сретна со еден од најпознатите експерти во областа на естетската медицина. Сепак, турските медиуми објавија дека пејачката е таму поради милијардерот Садетин Саран, претседател на фудбалскиот клуб Фенербахче, кој е целосно луд по неа.

Самата Јелена додаде масло на огнот кога, во интервју за познат турски новинар, го пофали изгледот на Саран, кој некогаш беше во врска со пејачката Емина Јаховиќ, велејќи дека „тој воопшто не е лош“.

Сепак, иако Карлеуша цело време се шегуваше и не мислеше ништо сериозно, Садетин поверува во сè и целосно се заљуби во ѕвездата, кој долго време е фасциниран од неа.

– Садетин со години е луд по Јелена. Ја следеше и редовно ги лајкуваше сите нејзини објави кога таа сè уште имаше Инстаграм. Таа е многу позната во Турција, каде што сите сè уште ја знаат како „џенге“ (змија, автор на ур.), со оглед на тоа што нејзиниот поранешен сопруг Душко Тошиќ играше за фудбалскиот клуб Бешикташ.

Откако Садетин го прочита нејзиното интервју, кое одекна во Турција, и сфати дека таа дури и знае кој е тој, милијардерот се труди најмногу што може да ја освои. Сакаше да ја однесе на вечера, но Јелена во меѓувреме се врати во Белград – вели изворот и продолжува:

– Сепак, ѓаволот ја сфати шегата и оттогаш Садетин буквално не ја остава Карлеуша на мира. Секој ден испраќа цвеќе и скапи подароци на нејзината домашна адреса. Во една од пораките, тој ѝ пишал дека сака што поскоро повторно да ја види во Истанбул и само да каже кога сака да дојде. Тој ѝ го ставил на располагање и својот приватен авион. На Јелена сето ова ѝ било убаво на почетокот, но се знае дека сака помлади мажи и дека колку и да е моќен, едноставно не е нејзин тип – вели соговорникот и додава:

– Во меѓувреме, таа дозна дека тој има и полициско досие и е осомничен за криминални активности поврзани со производство и трговија со дрога. Познато е што мисли Ј.К. за наркотиците, па штом го прочита, веднаш го прецрта засекогаш. Не сака нејзиното име да се споменува во врска со такви луѓе, од каде и да доаѓаат и колку и да се моќни и богати.

Тој сигурно сè уште не го сфатил ова, па сè уште се надева, но веројатно ќе се откаже во одреден момент. Со Јелена дефинитивно нема шанси. Таа во моментов не размислува за љубов, нејзиниот фокус е на кариерата и новиот албум, кој излегува наскоро – заклучува нашиот извор.

Инаку, по враќањето од Турција, Јелена двапати коментираше за Курир.рс за приказната дека „фрлила око на Турчин“.

– Кој милионер? А добар човек? Добар, добар… Малку стар за мој вкус. Јас „фрлила око“ на него? Дозволете ми веднаш да ве исправам. Јас сум милионер, а тој може да биде само милијардер. Јас да гледам некој што е над моите можности, навистина не сум отишла толку далеку. Се шегувам, се разбира – рекла поп-ѕвездата со насмевка.

