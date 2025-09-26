Ова е тајната на Гоца Тржан за успешен брак: „Нема спиење без да се решат проблемите“

Гоца Тржан успешно ги комбинира работата и семејниот живот, а отсекогаш била искрена и своја.

Во интервју за „Ало.рс“, таа зборува за бракот со Раша, што за неа значи вистинската љубов и како преживеала на музичката сцена по толку години.

– Во врска со мојата кариера, благодарна сум за тие години, што луѓето сакаат да се сликаат со мене и да купат билети и да дојдат. Тоа е успех, не можете да се расправате со мене – рече Гоца, а потоа призна дека нејзиниот сопруг и таа заедно оделе на психотерапевт:

– Сите проблеми мора да бидат на маса, за сè се зборува. Нема спиење додека проблемите не се решат. Заедно одевме на психотерапевт за да ни даде некои „алатки“ за да ги решиме нашите проблеми. Менталното здравје е важно, мора да се зборува за него.

Нејзината ќерка Лена наполни 18 години, а кога ја прашавме дали се согласува со изреката „Мали деца, мали проблеми, големи деца, големи проблеми“, таа одговори потврдно.

– Го положи возачкиот испит, тоа ѝ беше важно да го заврши. Се трудам да го живее животот максимално. Не би сакала да биде јавна личност, сега ако се заљуби и се омажи, би ја поддржала, сè додека е среќна – изјави Гоца за Ало.рс

Фото:instagram printscreen/gocatrzan