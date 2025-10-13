Ова е првата кошаркарка која доби крилја од „Викторија Сикрет“: Ангел Рис е брутално згодна во секси црна тантела

Кошаркарката на Чикаго Скај и ѕвездата на WNBA, Ангел Рис, откри дека ќе учествува на ревија на Викторија Сикрет. Таа влезе во историјата како прва професионална спортистка што учествувала на овој престижен моден настан.

На социјалните мрежи, таа изјави, меѓу другото, дека конечно ги добила крилјата и дека носењето на модната ревија на „Викторија Сикре“ ѝ се чини судбоносно.

„Крилја на глава, штикли подготвени… ‘Фатете’ ме на пистата“, напиша таа. Позираше во црна долна облека и отворени штикли. Изгледот го комплетираше со малку брановидна фризура и едноставна шминка.

За изгледот доби бројни комплименти.

„Ова е легендарно“, „Продолжи да кршиш бариери“, „Не би можела да бидам погорда на тебе“, „Ангел ги доби своите крилја“, се некои од коментарите на Инстаграм.

Ангел Рис неодамна изјави во интервју за списанието „People“ како реагирала откако „Викторија Сикрет“ ѝ понудила соработка.

„Не можев да престанам да се смеам. Тоа е толку надреален момент. Минатата година бев во публиката и фантазирав да бидам на таа писта, целосно инспирирана и воодушевена од жените што ја прошетаа, а сега се враќам како „ангел“. Ова ќе биде незаборавна ноќ за која ќе бидам засекогаш благодарна“, рече таа.

Ревијата ќе се одржи на 15 октомври во Њујорк, а љубителите на модата ширум светот со нетрпение го очекуваат овој настан.

