Откриено колку пензија добива Ана Бекута, првата ја добила пред три години

Пејачката на народна музика и член на жирито на „Ѕвездe Гранда“, Ана Бекута, стана пензионерка на 64 години.

Имено, Бекута успешно градеше кариера со децении, што е импресивно денес, а сега е време да направи пауза, иако само на хартија.

Како што се испостави, пејачката ја доби својата прва пензија во март 2023 година.

– Имам две пензии, една австриска и една наша – рече Бекута и истакна дека пензијата е само на хартија.

– Ќе пеам додека сум жива, не размислувам за пензија – рече Ана пред само пет години, а минатата година потврди дека никогаш нема да биде вистинска пензионерка.

– Тоа ми го кажа мојот астролог, нема шанси да се пензионирам, вели: „Ти и пензија, нема шанси.“ Немам пензија, ќе го правиме ова додека сме живи – објасни Бекута на Гранд.

Покрај тоа, пејачката еднаш откри во „Ѕвезде Гранда“ дека прима две пензии – една тука, една во Австрија.

