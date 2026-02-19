Откриена причината зошто беше претепан синот на Снежана Ѓуришиќ

Синот на Снежана Ѓуришиќ, кој сè уште е во болница на лекување од тешки повреди што ги здоби пред четири дена, дошол во конфликт со напаѓачите поради долг од 500 евра.

Како што раскажал соговорникот, М.Г. му ја должел оваа сума пари на својот сосед З. Л. (53) веќе некое време. Бидејќи не можел да му ги врати, насилникот решил да му се одмазди, дознаваат локалните медиуми.

– Тие пари, кои, ќе признаете, се мала сума, ги должи со месеци. З.Л. се обидувал на секој начин да му ги наплати тие пари, но М.Г. не морал да му ги врати, па дури и се скарале. Потоа З.Л. го повикал М.Г. пред неколку дена да дојде кај него за да се договорат на мирен начин, но штом пристигнал во станот, започнала тортурата. Прво, З. Л. почнал да го удира, а потоа интервенирал неговиот пријател Л. С. (26). Очигледно е дека З.Л. ја испланирал целата ситуација и дека повеќе станувало збор за негово тепање отколку за земање на парите. Врз основа на сето ова, можеме да заклучиме дека З. Л. го испланирал целиот овој настан – заклучува соговорникот.

М.Г. им кажал на истражните органи дека на нападот му претходел повик од сосед.

Бидејќи имале несогласувања, тој мислел дека сè ќе решат со разговор, но ситуацијата ескалирала.

Обвинителството наложило собирање на сите потребни докази, земање изјави од учесниците и сведоците, како и доставување медицинска документација за степенот на повредите што ги добил М.Г.

Припадници на полицијата веднаш излегле на местото на инцидентот и спровеле истрага. Според информациите, М.Г. бил пронајден во станот, тешко повреден, од неговата поранешна сопруга, која веднаш ја известила полицијата и повикала брза помош.

По приведувањето, осомничените биле сослушани во обвинителството, каде што ја презентирале својата одбрана. На крајот од рочиштето, до Првиот основен суд во Белград бил поднесен предлог за притвор.

