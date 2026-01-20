„Откако се оддалечив од семејството, најдов мир и олеснување“: Бруклин Бекам откри детали од конфликтот со родителите

Бруклин Бекам, синот на Викторија и Дејвид Бекам, конечно проговори за своите затегнати односи со семејството.

Откако Бруклин се ожени со богатата наследничка Никола Пелц, кружат гласини за неговите затегнати односи со семејството, а како главна причина се наведува конфликтот меѓу Викторија и Никола.

Иако двајцата постојано го негираа тоа, Бруклин неодамна побара од своето семејство да комуницира со него исклучиво преку адвокат, а сега се огласи на Инстаграм за да ја открие вистината зад сето тоа.

„Со години молчев и вложив максимални напори да ги задржам овие работи во приватност. За жал, моите родители и нивниот тим продолжија да контактираат со медиумите, оставајќи ме без друг избор освен да проговорам за барем некои од лагите што беа објавени. Не сакам да се помирам со моето семејство. Не дозволувам да бидам контролиран, но за прв пат во мојот живот, се залагам за себе. Целиот мој живот, моите родители ги контролираа наративите во медиумите за нашето семејство. Перформативните објави на социјалните мрежи, семејните настани и неавтентични врски беа составен дел од животот во кој се родив. Неодамна со свои очи видов до каде се подготвени да одат за да пласираат безброј лаги во медиумите, главно на сметка на невини луѓе, со цел да ја зачуваат сопствената фасада. Но, верувам дека вистината секогаш излегува на виделина“, започна Бруклин.

„Од моментот кога почнав да се заземам себеси во моето семејство, постојано добивав напади од моите родители, и приватно и јавно, кои беа испраќани до медиумите по нивен налог. Дури и моите браќа беа испратени да ме напаѓаат на социјалните мрежи, пред да ме блокираат минатото лето, без никакво објаснување.“

Тој се осврна и на приказните што долго време кружат во медиумите, во врска со неговиот и првиот свадбен танц на Никола. Имено, се зборуваше дека Никола бил бесен на Викторија затоа што ѝ го „украла“ првиот танц, што Бруклин сега го потврди. Тој изјави дека неговата мајка го „киднапирала“ првиот танц и, како што рече, несоодветно танцувала со него. Исто така, истакна дека никогаш во животот не се чувствувал понепријатно и понижено.

„Моето семејство ја цени јавната промоција и спонзорствата пред сè. Брендот Бекам е на прво место. „Семејната љубов“ се мери според тоа колку објавувате на социјалните мрежи или колку брзо оставате сè за да се појавите и да позирате за семејна фотографија, дури и ако тоа е на сметка на нашите професионални обврски.

– Наративот дека сопругата ме контролира е целосно изопачен. Бев контролиран од моите родители поголемиот дел од мојот живот. Пораснав со огромна анксиозност. За прв пат во мојот живот, откако се оддалечив од моето семејство, таа анксиозност исчезна. Секое утро се будам благодарен за животот што го избрав и најдов мир и олеснување. Сопругата и јас не сакаме живот обликуван од слика, печат или манипулации. Сè што сакаме е мир, приватност и среќа за себе и за нашето идно семејство“, заклучи тој, меѓу другото.

Foto: Printskrin/Instagram/brooklynpeltzbeckham