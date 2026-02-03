Осамнаа нови детали за состојбата на Чола и неговото семејство по експлодираната бомба

Веста што ја шокираше јавноста е дека врз куќата на Здравко Чолиќ е фрлена бомба.

Во тој момент, пејачот Здравко Чолиќ, неговата сопруга и помладата ќерка Лара биле во вилата, како што дознава Телеграф.рс

Според медиумите, никој од тројцата не е повреден, но се под голем стрес поради ситуацијата што се случила.

Во моментот на детонацијата, тие спиеле, а ги разбудил страшен звук, кој дури и соседите го слушнале.

Да ве потсетиме дека Здравко Чолиќ и неговото семејство се преселиле во оваа вила пред година ипол, кога го пејачот продал имотот во Коштуњак.

фото:instagram printscreen/zdravko.colic