„Онли фанс“ ѕвездата Милица Дабовиќ го покажа саканиот, а еве што мисли тој за нејзината работа

Поранешната кошаркарка Милица Дабовиќ ужива во љубовта со својот нов партнер Милан.

Поради новата љубов, Дабовиќ често патува во Америка, каде што живее и работи нејзиното момче.

Иако освен нејзините провокативни фотографии, претходно немавме можност да видиме маж во нејзино друштво, сега објави фотографија со него откако го посети во Лас Вегас.

Таа сподели слика од нив двајца од автомобилот додека позираат насмеани.

Патем, Милица пред неколку години донесе одлука да заработува од продажба на експлицитна содржина на страници за возрасни, но нејзиното сегашно момче очигледно никогаш немало проблем со тоа.

Таа еднаш зборуваше за својата љубов со извесен Милан.

– Не сакам многу да зборувам за Милан. Не бев заљубена во Вања, беше за да се обидам да видам дали имаме заеднички јазик. Но, се случи Милан. Најважно за мене е што тој е мојата судбина или мојата иднина. Прерано е да се зборува. Како да ме чекаше – рече Милица и додаде:

– Се чекавме еден со друг и да видиме што ни носи овој мал живот што го имаме. Имаме заеднички интереси, енергија… Секогаш ќе верувам во љубовта, но тешко е да им се верува на мажите. Таткото на Стефан ме докрајчи. Со Вања помина како ветер, а со Милан разбрав што е љубов, а никогаш порано не сум сакала. Ти си во мир, дека мажот те води низ животот. Воопшто не размислувам за тоа. Му верувам, двајца луѓе се препознаваат. Плачев за тоа – изјави таа за Блиц во една пригода.

Исто така, зборуваше за нивната свадба.

– Рози цветаат во љубовта, конечно сум среќна. Чудно ми е што конечно сум среќна по 43 години. Тој е вистинскиот и ќе се омажам за него, ќе родам пет деца и ќе живееме среќно засекогаш – рече таа.

фото:Instagram printscreen/stefanovamama13