Огњен Амиџиќ стана татко по третпат: По два сина, сега доби ќерка

Водителот на Пинк ТВ, Огнен Амиџиќ, доби трето дете. Неговата сопруга, Мина Наумовиќ, се породи на 24-ти јануари и роди здраво девојче, а добрата вест ги израдува семејството и пријателите на водителската двојка.

Гордите родители одлучија да ја крстат својата наследничка Лола, име кое носи силна симболика и посебно значење. Огнен стана татко на уште една ќерка, што, како што претходно нагласи јавно, беше и негова голема желба.

Породувањето поминало добро, без никакви компликации. Лекарите му дадоа на бебето највисока оценка, а и мајката и ќерката се чувствуваат одлично. Семејството со нетрпение го очекува моментот кога сите ќе се соберат заедно во семејниот дом.

Името Лола е од шпанско потекло и е прекар од името Долорес, кое во религиозен контекст се поврзува со Богородица. Ова име е многу популарно низ целиот свет во Шпанија, Франција, Соединетите Американски Држави, Русија и често се поврзува со карактеристики како што се шарм, самодоверба, независност и силна животна енергија.

Интересно е и тоа што во индиската митологија името Лола се поврзува со божицата Лакшми, божицата на благосостојбата, љубовта и среќата, што дополнително му дава посебна симболика на името што Огнен и Мина го избрале за својата наследничка.

извор:Instagram printscreen/callmenaumi