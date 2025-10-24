Огњен Амиџиќ седум години молчеше за кавгата со Карлеуша: „Имавме договор, се случи она што не смееше“

Во 2018 година, Огњен Амиџиќ ја угости Јелена Карлеуша,а потоа, како гром од ведро небо, стигна веста дека водителот влегол во сериозен конфликт со пејачката, а истиот наводно бил поттикнат од една фолк пејачка.

Минатата година, во интервју за српските медиуми, водителот се присети на средбата со поп-дивата, кога Јелена дошла да го посети по долга пауза.

Емисијата во тоа време ја гледале милиони, бидејќи ова беше прво појавување на Карлеуша на Пинк ТВ по долга пауза. Епизодата беше напната, а провокациите од страна на Јелена не изостанаа.

Огњен проговори за таа епизода дури сега, неколку години по нејзиното емитување.

– Јелена дојде по пауза од подолго време, бидејќи не беше гостин – Огњен ја започна својата изјав во подкастот Луна Ѓогани и продолжи:

– Имаше една сфера, каде што имавме договор едноставно да не зборуваме за нешто… И потоа таа се сврте и влезе во „тоа“, а тоа беше една сфера каде што не можев да се вклучам, бидејќи тоа не ме засега – рече Амиџиќ, а потоа заклучи:

– Порано, многу ми се допаѓаше да правам емисии со неа. Секој има свое мислење – ајде да се дружиме, но на двонасочен начин. Ова е првпат што не можев.

фото:instagram printscreen/amigshow