Огњен Амиџиќ ѝ се обрати на својата сакана сопруга: Ова се зборовите што сeкој сака да ги слушне

Еден од најпознатите водители и заштитно лице на Пинк ТВ, Огњен Амиџиќ, и неговата сопруга Мина Наумовиќ уживаат во еден од најубавите периоди од својот живот. Додека уживаат во одгледувањето на својот син Перун, кој е роден на 9 март 2024 година, тие со нетрпение го очекуваат раѓањето на нивното второ дете, девојче, што ги прави неизмерно среќни.

Водителот Огњен Амиџиќ сега ја сподели среќната вест и објави фотографија од својата сопруга.

– Среќен роденден! Ти посакувам бавни утра, брзи ноќи и нови сили – напиша тој покрај песната на Предраг Живковиќ Тозовац „Очи на жена“

Огњен еднаш откри дека решил да ја заштити својата врска со Мина од јавноста колку што е можно повеќе, и дека при изборот на емотивен партнер, има многу високи критериуми кои многу тешко се задоволуваат.

– Имам многу високи критериуми, можеби тоа не е оправдано, но така е. Мојот иден партнер мора да има буквално сè – изјави тој тогаш за Блиц, а потоа се појави Мина.

– Бев воодушевен од нејзиниот изглед од првиот момент, и тогаш реков дека никогаш во реалниот живот не сум видел жена која изгледа како што изгледа. Бев изненаден, и може да се каже дека веднаш се заљубив. Никогаш навистина не сум видел жена која изгледа толку убаво, дури и кога сфатив дека сè е природно. Ме остави без здив – рече тој во едно интервју.

foto: Printscreen Instagram/ognjenamidzic