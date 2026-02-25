Огњен Амиџиќ искрено за разводот: „Беше осудено на пропаст“

Огњен Амиџиќ денес исполнети и среќен, ужива во врската со Мина Наумовиќ, а претходно беше во брак со манекенката Данијела Димитровска.

Иако не зборува често за својата приватност, еднаш беше гостин во подкаст со Луна Ѓогани каде што постави преседан и се осврна на своите поранешни љубови.

– Се сеќавам на мојата прва симпатија. Никого не сакав во текот на целото основно училиште. Првата врска ја имав на 17 години и траеше две години. Немав многу врски во животот. После тоа влегов во врска што траеше осум години. Подоцна првиот брак, потоа врската, потоа вториот брак, а сега врската, потоа третиот брак – рече Огњен.

На инсистирање на домаќинката, тој се осврна на седумгодишната врска и објасни како е можно таа да не завршила со брак.

– Ова е проблемот на секоја долга врска со секого. Ако влезете во врска млада и тоа не доведе до брак во одреден момент, таа е осудена на пропаст. Кога ќе влезете во врска премлади, една во милион е веројатноста дека таа ќе трае цел живот. Сето тоа е поради неискуство. Институцијата брак повеќе нема моќ како некогаш. Од една страна, воопшто не е лошо. Хартијата не значи ништо. Ако нешто е валидно, ќе биде валидно и со и без документи – заклучи тој неодамна.

фото:You tube printscreen/ Instagram amigshow