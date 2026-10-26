„Оди во некој вид на болест, но тоа е мојот живот“: Пејачот откри како ја одржува линијата

Пејачот Саша Ковачевиќ со години привлекува внимание со својот изглед и важи за еден од најзгодните мажи на јавната сцена.

Сепак, зад неговата завидна физичка форма се кријат голема посветеност, строги правила и години откажувања. Ковачевиќ повеќе од седум години внимава на исхраната и редовно тренира, а неговата дисциплина оди дотаму што со месеци се откажува дури и од омилените слатки.

Пејачот своевремено признал дека поминале и повеќе од шест месеци без да изеде ниту едно коцкиче чоколадо.

„Се придржувам до сопствениот режим повеќе од седум години. Многу сум строг кога станува збор за храната и вежбањето. Се случувало да поминат и повеќе од шест месеци, а да не изедам ниту едно коцкиче чоколадо. Толку сум дисциплиниран. Тоа може да отиде во крајност, па дури и во некој вид болест, како што сакаат да се шегуваат моите блиски, но тоа е мојот начин на живот“, раскажал пејачот во една пригода.

Неговата исхрана главно се заснова на протеини, па пилешкото месо, рибата и говедското месо често се наоѓаат на неговото мени. Кога станува збор за јаглехидратите, предност им дава на оризот и компирите, додека оброците ги дополнува со зеленчук и внимателно избрано овошје.

Ниту кога станува збор за пијалаците не отстапува многу од своите навики. Најчесто избира вода и лимонада, додека бело вино пие многу ретко, главно во посебни пригоди за време на настапите.

За препознатливиот изглед заслужни се и тренинзите, на кои им посветува време дури пет до шест пати неделно. Неговиот пример покажува колку се важни континуитетот и дисциплината за одржување на формата, но и колку труд е потребен за ваквиот начин на живот да се одржува со години.

foto: printscreen/instagram/sashakovacevic