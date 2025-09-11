Обликот и големината на градите го откриваат сексуалниот карактер на жената

Во своите истражувања, италијанскиот сексолог Пјеро Лоренкони дошол до заклучок дека сексуалниот карактер на жената може да се „прочита“ од обликот и големината на нејзините гради.

Тој ги споредил женските гради со овошје и ги поделил во четири категории, од кои секоја крие одреден сексуален карактер.

Лоренкони ги поделил жените на дињи, грејпфрут, круши и лимони. Додал и портокали и тврди дека жените со таков облик на гради не се луди за секс, но им се допаѓа галењето.

Круши

Овој облик на гради го открива тврдоглавиот карактер на жена која го сака сексот во различни варијанти.

Мажите ќе имаат тешкотија да ги „однесат“ овие жени в кревет, но откако ќе го сторат тоа, ги очекува незаборавно искуство. Меѓутоа жените со овој облик на гради се склони кон неверство.

Дињи

Жените чии гради изгледаат како дињи „паѓаат“ на комплиментите на мажите кои така многу лесно ќе ги привлечат в кревет. Тие сакаат нежност в кревет и секогаш очекуваат нивниот партнер многу да ги разгалува.

Лимони

Ако припаѓате на категоријата жени чии гради личат на лимони по форма, едно е сигурно – имате див и нескротлив карактер.

Имено, жените кои имаат ваков облик на гради го сакаат адреналинот, дрскоста и возбудата в кревет, а добриот секс е загарантиран.

Грејпфрут

Жените со гради во облик на грејпфрут се срамежливи и незаинтересирани за сексуални предизвици и страсни потези. Сепак, она со што нивните партнери дефинитивно нема да згрешат се нежни допири и долги гушкања.

фото:Freepik

извор:точка/супермен