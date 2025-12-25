Новогодишните декорации во замокот на Драгана Мирковиќ: Ѕирнете во нејзиниот рај

Пејачката Драгана Мирковиќ, со нејзината ќерка Мануела, синот Марко и снаата, која неодамна се породи, вечерва го слават Бадник според Грегоријанскиот календар.

Драгана на својот Инстаграм им честиташе на сите што го прославија Бадник со католиците.

– Среќен Бадник на сите драги луѓе што слават – напиша пејачката.

Tаа покажа и како го украсиле својот замок во Виена за празниците, а се пофали и со раскошните декорации, и однадвор и одвнатре, каде што имаат огромна елка со фигури.

Foto: Instagram printscreen/dragana_mirkovic