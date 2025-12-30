Нова година во МКЦ: LoVERAve Festival 2026

На 31 декември 2025 година со почеток во 20 ч, во Младинскиот културен центар во Скопје (МКЦ) се случува LoVERAve 2026 – новогодишен фестивал кој носи енергија на поврзување и љубов, преку музика и танц. LoVERAve прави спој на старата екипа и новата генерација, ветераните од пултот и најсвежите имиња од македонската диџејска култура – сите на едно место, во една ноќ, токму за Нова година.
LoVERAve во МКЦ за дочекот на 2026-та година, ќе биде место каде што ќе можете да се движите низ различни музички светови, а секој свет има свој ритам, своја емоција и своја публика. Оваа година фестивалот се шири на пет подиуми, концептуално оформени како „пет елементи на музика“:
1. Greatest Hits stage
Bobi City/Club Fm, Aleksandar Malevski – Male, Bozidar Jovanovic – Bole, Samoil Radinski (Logos Recordings), Darko Jordanov (PMG), Navigator (Urban Dance), Satellite (Urban Dance), Bushava Azbuka (Urban Dance), Babura Junior, Sonja Ismail.
2. House / Techno stage
Dj Shark, Marga Sol (M-Sol Records), Nino Naumov (PMG), Milan Serafimov, Zani Mitrevski – Pass-N-G-R, Robotek, Iceberg, Nasty Deluxe (City of Drums Black Label), Melani Digit, Khazar.
3. Jungle / Drum’n’Bass / Hip Hop stage
Darko Stepic (d2, bassive), HyperTech (d2, bassive, Funky Fresh), Tecktone, Ogie, Ariton (Active Rasta Selectors), Pessimal, Snuziii, DJ Ilic (Funky Fresh), Oky Doky (Funky Fresh),DJ Bagzi.
4. Psy Trance / Progressive intro stage
Ivan Nikusev (Old SQL Recordings), Z’ba (Zrak), Vanja (Transforma), Dea Purpurea (Glowing Flame), Angelo (Mentalab), Doc (Harmonija Records), Hybryd Nomad, TRY2FLY (Bmss records), Bapsy (Ancient Druids Records).
5. Chill Out /Ambient stage
Goran Putica, Aleksandar Gavrovski (PMG), Borg (Mizar, Kiborg), Ilija Unplugged, Dubnotic (Quantum Forest Records), Ind Og, Aleksandar Temkov, Marski, Shiva Shambho/Digitaliens – Digital Druid Records.
На секоја од 5-те сцени, настапуваат по 10 од најдобрите македонски диџеи и диџејки од постарата и поновата генерација, и секој од нив носи своја приказна, која ја раскажува преку својата селекција на музика. Секоја сцена има свое темпо и магија, дојдете да се дружиме, танцуваме и поврзуваме!
5 ПОДИУМИ, 50 ДИЏЕИ, ЕДНА ЉУБОВ!
