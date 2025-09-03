Нов тренд во турскиот медицински туризам: Операции за намалување на висината!

Хируршките интервенции за намалување на висината стануваат нов тренд во турските клиники, една од водечките дестинации за медицински туризам во регионот, објави телевизијата СиЕнЕн-Турк.

Според весникот „Поста“, Турција е сè попопуларна за естетски операции за намалување на висината, особено меѓу жени кои својата висина ја сметаат за недостиг или имаат различна должина на нозете.Турските клиники нудат процедури во кои, со скратување на фемурот и тибијата, се постигнува намалување на висината од 3 до 8,5 сантиметри.

Клиниките тврдат дека по операцијата не остануваат лузни, а пациентите се отпуштаат за 3 до 5 дена. Сепак, за време на закрепнувањето, пациентите мора да користат помагала за одење или инвалидска количка во период од два месеца, при што повеќето можат да одат самостојно од шестата недела.

фото:Freepik

извор:курир.мк