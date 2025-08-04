Нов изглед: Луна Ѓогани ги воодушеви сите на роденденската забава на нејзиниот внук

Појавувањето на Луна Ѓогани на роденденската забава на нејзиниот внук Лео го привлече вниманието на сите присутни. Поранешната ријалити ѕвезда за оваа посебна пригода се одлучи за кремаст, тесен фустан со целосно отворен грб, кој ја истакна нејзината фигура до совршенство. Луна Ѓогани не ја криеше својата среќа што стана тетка, па зрачеше со насмевка и гордост, додека сите коментираа за нејзината беспрекорно извајана фигура.

Гала прославата за раѓањето на синот на Адам Џогани и неговата сопруга беа организирани на базенот, а меѓу првите гости беше гордата тетка Луна.

Нејзиниот тесен фустан го откриваше грбот и го истакнуваше струкот, додека под него дискретно се гледаше костим за капење. Таа откри дека планира да скокне во базенот за да се разлади подоцна навечер, дополнително алудирајќи на опуштена, но гламурозна атмосфера.

Изгледот на Луна Џогани не е случајен – тој е резултат на редовен тренинг и здрава исхрана. Таа често ја споделуваше својата фитнес рутина со своите следбеници, а сега резултатите од нејзината работа и дисциплина беа видливи од секој агол. Таа објави серија фотографии на социјалните мрежи, гордо позирајќи и добивајќи комплименти за својата беспрекорна форма. Сепак, она што самата го нагласи е дека ја обоила косата и ја вратила надградбата.