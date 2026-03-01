„Ниту прва, ниту дама“ во Кинотека на 6 март

По повод Меѓународниот ден на жената, Амбасадата на Италија во Скопје во соработка со Кинотеката ве канат на специјална вечер посветена на трансформативната моќ на женското лидерство, на која ќе се прикажува документарниот филм „Ni Primera Ni Dama – The Last First Lady“ (2025) на италијанската режисерка Barbara Cupisti.

Филмот ќе се прикажува со превод на англиски и македонски јазик. Овој впечатлив и актуелен филм го истражува односот меѓу родот, моќта и демократијата преку искуството на Ирина Караманос, антрополог и политичка активистка, поранешна партнерка на чилеанскиот претседател Габриел Бориц.

Во 2022 година, на само 32 години, Ирина прави симболичен и револуционерен чекор: ја доведува во прашање а потоа и ја укинува традиционалната државна функција и улога на „Прва дама“, отворајќи прашање зошто жените сè уште треба да ја претставуваат моќта преку мандатот на некој друг.

Личен чин што предизвика меѓународна дебата за застапеноста, родовата еднаквост и обновувањето на демократската култура. 6 март 2026 20:00 часот Кинотека на Македонија Влез слободен