Нина Бадриќ ги воодушеви обожавателите: Пејачката сподели фотографија сосема непозната за јавноста

Нина Бадриќ, една од најголемите ѕвезди на музичка сцена, често споделува моменти од својот приватен живот на социјалните мрежи, но овој пат ги воодушеви обожавателите со вистинско уживање, фотографија од далечното минато, која досега беше сосема непозната за јавноста.

На својот Инстаграм профил, пејачката објави фотографија од 1991 година, направена на последната Југовизија во Сараево. На фотографијата таа позира со Илана Кабиља, а она што привлече најголемо внимание беше нејзиниот младешки изглед и неодоливата енергија што ја зрачеше.

– Последната Југовизија во Сараево, 1991 година. Илан Кабиљо и јас во тимот на Ивана Банфиќ како претставници на Студио Загреб. Ние – деца полни со живот, убедени дека нашата музика ќе го промени светот и дека никој никогаш не слушнал нешто слично на она што го правевме ние (звучи познато?) – напиша Нина.

Во тоа време, како што самата признава, таа беше сосема анонимна девојка која пееше придружен вокал за Ивана Банфиќ. – Фала му на небото што ѝ верувавте. Илан ја напиша и продуцираше песната, а кога некој денес мисли дека сè може да се постигне преку ноќ, му велам дека се потребни милион погрешни песни пред да се појави вистинската. Илан и јас ја напишавме – но само неколку години подоцна. Таа особено се осврна на 1996 година и Сплитскиот фестивал, кога ја изведе песната „Нема да молам за љубов.“

– Таа песна ми значеше сè во тоа време. Не стана веднаш хит, но беше поинаква, се издвојуваше од морето од исти звуци и публиката го забележа. Тоа беше мојот музички отпечаток. Дино Дворник беше единствениот што извика и ентузијастички рече: „Пичи мала!“ На крајот, таа додаде порака до сите млади музичари и оние кои сонуваат за успех: – Патот до вистинскиот успех трае 30 години. Нема пречки.