Николија откри зошто таа и Реља не се венчале – Заедно се повеќе од една деценија, имаат две ќерки

Николија Јовановиќ и Реља Поповиќ се во центарот на вниманието откако таа престана да го следи од Инстаграм, поттикнувајќи сомнежи дека не се во добри односи поради гласините за неверство. Двајцата се заедно од 2014 година, а пејачот еднаш откри зошто никогаш не се венчале.

Николија, всушност, еднаш откри дека не се венчале поради своите деца, иако се заедно околу 11 години. Николија Јовановиќ и Реља Поповиќ имаат две ќерки, Реа и Хана.

– Постојат неколку причини зошто не се венчавме. Иако, како што би рекол еден од моите пријатели: Имаш две деца и можеш да го наречеш тоа како сакаш, но тоа е твојот брак – рече Николија и продолжи:

– Никогаш не сме биле на свадба и да речеме: Па, ова е навистина кул. Можевме и тоа да го направиме. Јас сум била на можеби две свадби во мојот живот. Од нив, на една бев кума.

Николија исто така призна дека „хартијата“ не им значи многу нејзе и на Реља.

– Не знам, можеби тоа некогаш ќе се промени. Можеби нешто ќе нè занесе и ќе посакаме да се венчаме, но засега сме добро вака. Не гледам зошто законот треба да се става над љубовта. Дали мора да има некоја друга потврда над потврдата за љубовта – се запраша пејачката.

Да ве потсетиме дека Николија Јовановиќ го прекина следењето на својот сопруг Реља Поповиќ од Инстаграм поради приказните за неверство, што предизвика целосен хаос на социјалните мрежи.

– Луѓе, Николија навистина го прекина следењето на Реља од Инстаграм, прочита еден коментар на мрежата „X“, што предизвика лавина коментари од нивните обожаватели.

Патем, Весна Змијанац неодамна коментираше за приказните дека Реља ја изневерил нејзината ќерка Николија.

Foto: printscreen/instgaram/reljarelja/24sedam_zanimljivosti