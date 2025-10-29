Радио Милева шармантно ласкање

Никола Станишиќ уште еднаш докажа дека покрај телентот и харизмата, треба уште нешто поважно пред славата да те „крене во облаци“

Победникот на „Ѕвезде Гранд“ Никола Станишиќ откако ја доби статуетката како победник во последната сезона на шоуто, тој не застанува.

Патувањата преку граница, како и претходно се уште му се и тоа како чести, а овој пат беше гостин во емисијата „Гранд специјал“ каде откри која песна од неговата менторка  Цецa Ражнатовиќ би сакал да ја преработи.

Иако нејзиниот музички опус е предолг и тој би сакал да сними многу од нејзините хитови, еден е посебен за него.

– Можеби тоа е песната „Ако таа те одбие“, таа ми е омилена – призна Никола пред камерите.

Цеца Ражнатовиќ беше ментор на Никола за време на натпреварот „Ѕвезда Гранда“ и таа го водеше до победа, па затоа не е изненадување што нејзините песни се меѓу оние што најмногу му значат.

Младиот пејач често истакнува колку соработката со Цеца му помогнала да напредува, како му дала корисни совети и му помогнала да го изгради својот музички идентитет на кој секако продолжува да се работи.

Никола уште еднаш докажа дека, освен талентот и харизмата, има и големо почитување кон својот музички модел, или со други зборови не така лесно по победата се „крена во облаци“ и заборави се’ што претходеше.

Никола неодамна беше гостин и во подкастот „Ништо лично“ кај Антонио Димитриевски, каде раскажа доста тоа за искуствата кои ги стекна од нетпреварувањето, но и за се’ претходно што беше непознато за него.

