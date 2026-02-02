Никола Роквиќ и сопруга ја прославија годишнината од бракот со патување на Бали

Пејачот Никола Роквиќ и неговата сопруга Бојана Баровиќ ја прославија годишнината од бракот, а овој посебен датум решија да го поминат на егзотична дестинација. Никола и Бојана ги спакуваа куферите и отпатуваа на Бали, од каде што сега споделуваат прекрасни фотографии.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐤𝐯𝐢ć (@nikolarokvic)



Се чини дека на Никола Роквиќ очајно му требало одмор, па веднаш штом пристигнале, тој легнал да се одмори, а неговата сопруга сè снимала.

Нема сомнение дека двајцата уживаат во ова патување максимално, бидејќи никогаш не ги тргаат насмевките од своите лица и постојано покажуваат какви активности уживаат на островот.

„Балиски луѓе! Радост, насмевки, благодарност, љубезност и искреност… Прекрасни луѓе, кои живеат многу штедлив живот, материјално кажано, може да се каже дека се сиромашни… Имавме можност да бидеме гости на едно семејство во нивниот дом… Фасцинантно е како меѓу нив преовладуваат хармонични семејни односи, како секое семејство и куќа има свој храм, кој е централното место во нивниот живот… Откако слушнаа дека пеам, малку запеав за нивните души“, рече Роквиќ во описот на едно од видеата.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐤𝐯𝐢ć (@nikolarokvic)

Foto: print screen/Instagram/nikolarokvic