Никогаш не ставајте парфем на вратот, инфектолог објасни зошто тоа може да биде опасно

Нанесувањето парфем директно на вратот е честа навика и место на кое отсекогаш нè учеле да ставаме парфем, но се чини дека таквата практика може да биде опасна за здравјето, поточно за здравјето на тироидната жлезда.

На ова предупреди експертот за заразни болести д-р Матео Басети, кој во видео на социјалните мрежи објасни дека прскањето парфем на вратот може негативно да влијае на правилното функционирање на тироидната жлезда, со можни последици за метаболизмот.

Зошто парфемот е опасен за тироидната жлезда

Д-р Басети, директор на Клиниката за заразни болести во болницата Сан Мартино во Џенова, постави директно прашање во своето видео: „Дали е здраво да се нанесе парфем директно на вратот?“, а неговиот одговор на тоа прашање беше подеднакво директен и јасен: „Не, не е здраво“.

Парфемот на вратот може да биде поштетен отколку што мислите, бидејќи областа каде што се нанесува парфемот се наоѓа веднаш над тироидната жлезда, витална жлезда која е одговорна за регулирање на метаболизмот, енергијата, температурата и хормоналната рамнотежа.

Покрај тоа, кожата на вратот е тенка, чувствителна и нема многу лојни жлезди, поради што е помалку заштитена – нагласува д-р Басети.

Што вели науката?

Студија објавена во списанието Environmental Health Insights го истакна присуството на ендокрини нарушувања во мирисните производи, како што се синтетичките мошуси и дериватите на фталати.

Тоа се супстанции кои, апсорбирани преку кожата или вдишани, можат да ја променат хормоналната функција на долг рок.

Затоа, продолжете да ги користите парфемите со задоволство, но без ризик, со прскање или нанесување на зглобовите, внатрешноста на лактите и задниот дел од вратот, кои се помалку изложени области. Како и зад ушите, на облеката или на косата (за оние кои ја имаат) – вели д-р Басети.

И алкохолот може да биде штетен

Според специјалистот за заразни болести, вратот е клучен центар за лимфна дренажа, бидејќи содржи важни лимфни јазли и садови кои ги филтрираат токсините и ја поддржуваат имунолошката функција.

Проблемот е што кожата на тој дел од телото е потенка и почувствителна, а на неа ѝ недостасуваат лојни жлезди кои можат да заштитат од потенцијални негативни интеракции.

Во секој случај, освен ендокрините нарушувачи, други потенцијално штетни супстанции можат да имаат негативен ефект. Меѓу нив, на пример, е алкохолот, па затоа д-р Басети препорачува избор на производи без алкохол.

Тоа е затоа што алкохолот има тенденција да ја суши и да ја сензибилизира кожата, особено ако се нанесува постојано на истата област.

Овој проблем првенствено се однесува на производи за кои нема доволно гаранции. Затоа, не се работи за парфеми со сертифициран квалитет, туку за оние купени преку интернет или на улични тезги, каде што често се продаваат фалсификати на познати брендови, чиј точен состав е непознат – забележува д-р Басети.

Кој е најмногу изложен на ризик?

Секој е потенцијално изложен на ризик, иако некои луѓе може да бидат повеќе изложени на можни последици, како што се оние кои страдаат од дерматитис или нарушувања на тироидната жлезда, и затоа страдаат од поголеми последици од ефектите на одредени супстанции.

Потенцијалните ризици, во случај на голема изложеност, можат да бидат сериозни, како што се дерматитис, астма, рак на дојка, панкреас, бубрег и простата – заклучува д-р Басети, уште еднаш апелирајќи до корисниците на парфеми да бидат внимателни, особено кога станува збор за производи кои се помалку контролирани и со понизок квалитет.

извор:курир.мк

фото:Freepik